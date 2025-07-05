Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Tim Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Tim Sen
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty TNHH Tim Sen

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Tim Sen

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9 đường B4 Sari Town Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo doanh thu nội bộ
+ Kiểm tra phiếu thu - chi của chi nhánh và chứng từ phòng ban.
+ Lập đề nghị và theo dõi tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán và đối
chiếu công nợ.
+ Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu bán hàng,
báo cáo bán hàng
+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán trên phần mềm với số liệu
kho và công nợ
+ Theo dõi công nợ và quản lý công nợ toàn Công ty.
+ Xuất hoá đơn bán lẻ
+ Phụ trách lương, BHXH cho nhân viên
+ Giữ bí mật thông tin để bảo vệ Công ty.
+ Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao phó

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, quản lý thời gian
- Làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, độ chính xác cao
- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các phòng ban

Tại Công ty TNHH Tim Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tim Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tim Sen

Công ty TNHH Tim Sen

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

