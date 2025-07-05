Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Tim Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Tim Sen
- Hồ Chí Minh: Số 9 đường B4 Sari Town Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
+ Kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo doanh thu nội bộ
+ Kiểm tra phiếu thu - chi của chi nhánh và chứng từ phòng ban.
+ Lập đề nghị và theo dõi tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán và đối
chiếu công nợ.
+ Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu bán hàng,
báo cáo bán hàng
+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán trên phần mềm với số liệu
kho và công nợ
+ Theo dõi công nợ và quản lý công nợ toàn Công ty.
+ Xuất hoá đơn bán lẻ
+ Phụ trách lương, BHXH cho nhân viên
+ Giữ bí mật thông tin để bảo vệ Công ty.
+ Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao phó
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, quản lý thời gian
- Làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, độ chính xác cao
- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các phòng ban
Tại Công ty TNHH Tim Sen Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tim Sen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
