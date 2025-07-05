Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Tim Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

+ Kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo doanh thu nội bộ

+ Kiểm tra phiếu thu - chi của chi nhánh và chứng từ phòng ban.

+ Lập đề nghị và theo dõi tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán và đối

chiếu công nợ.

+ Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu bán hàng,

báo cáo bán hàng

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán trên phần mềm với số liệu

kho và công nợ

+ Theo dõi công nợ và quản lý công nợ toàn Công ty.

+ Xuất hoá đơn bán lẻ

+ Phụ trách lương, BHXH cho nhân viên

+ Giữ bí mật thông tin để bảo vệ Công ty.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao phó