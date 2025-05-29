Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gamuda, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Duyệt hợp đồng.
- Làm tất toán và chi phí hợp đồng khách hàng.
- Theo dõi công nợ các đơn hàng ship COD (ViettelPost)
- Hạch toán Misa
- Một số công việc khác khi được yêu cầu
- Thời gian làm việc: 8h - 17h (Từ T2 - T7)
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến kế toán
- Thành thạo Excel, Word, Misa
- Khả năng giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó
- Thành thạo Excel, Word, Misa
- Khả năng giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 7 - 8 triệu
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo cơ chế công ty
- Được hưởng BHXH và chế độ đầy đủ
- Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo cơ chế công ty
- Được hưởng BHXH và chế độ đầy đủ
- Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI