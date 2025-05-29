Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gamuda, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Duyệt hợp đồng.

- Làm tất toán và chi phí hợp đồng khách hàng.

- Theo dõi công nợ các đơn hàng ship COD (ViettelPost)

- Hạch toán Misa

- Một số công việc khác khi được yêu cầu

- Thời gian làm việc: 8h - 17h (Từ T2 - T7)

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến kế toán

- Thành thạo Excel, Word, Misa

- Khả năng giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7 - 8 triệu

- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo cơ chế công ty

- Được hưởng BHXH và chế độ đầy đủ

- Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM

