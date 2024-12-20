Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 36 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và nhập số liệu sổ sách kế toán theo hướng dẫn

Nhập dữ liệu phiếu xuất nhập kho

Theo dõi tồn kho hàng hoá

Theo dõi xuất nhập tồn

Báo cáo Thuế, làm việc với cơ quan Thuế

Đối chiếu, kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ kế toán

Theo dõi công nợ và quản lý công nợ khách hàng

Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài Chính - Kế toán, Kế toán - Kiểm toán

Độ tuổi: Dưới 30 tuổi.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm báo cáo Thuế

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao

Thành thạo các kỹ năng văn phòng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau và nộp hồ sơ sớm

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động

Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn

Chế độ thưởng hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS

