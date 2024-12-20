Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 36 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập và nhập số liệu sổ sách kế toán theo hướng dẫn
Nhập dữ liệu phiếu xuất nhập kho
Theo dõi tồn kho hàng hoá
Theo dõi xuất nhập tồn
Báo cáo Thuế, làm việc với cơ quan Thuế
Đối chiếu, kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ kế toán
Theo dõi công nợ và quản lý công nợ khách hàng
Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài Chính - Kế toán, Kế toán - Kiểm toán
Độ tuổi: Dưới 30 tuổi.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm báo cáo Thuế
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao
Thành thạo các kỹ năng văn phòng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau và nộp hồ sơ sớm
Tại CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động
Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn
Chế độ thưởng hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BÌNH DƯƠNG ART – HOME CERAMICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
