Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 845 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý thu chi nội bộ
mua bán hàng hóa vật tư, quản lý hàng ở xưởng
Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận công nợ với nhà cung cấp
Quản lý, tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào phát sinh trong tháng
Tính lương thưởng nhân viên
Một số công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính,... từ cao đẳng trở lên,
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất
Thành thạo PM Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất
Thành thạo PM Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cao, tăng lương theo năng lực
Được hưởng chế độ ngày nghỉ lễ tết theo quy định.
Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng chế độ ngày nghỉ lễ tết theo quy định.
Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI