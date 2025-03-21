Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 845 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thu chi nội bộ
mua bán hàng hóa vật tư, quản lý hàng ở xưởng
Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận công nợ với nhà cung cấp
Quản lý, tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào phát sinh trong tháng
Tính lương thưởng nhân viên
Một số công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính,... từ cao đẳng trở lên,
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất
Thành thạo PM Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao, tăng lương theo năng lực
Được hưởng chế độ ngày nghỉ lễ tết theo quy định.
Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime

Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 845 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

