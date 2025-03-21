Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 845 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thu chi nội bộ

mua bán hàng hóa vật tư, quản lý hàng ở xưởng

Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận công nợ với nhà cung cấp

Quản lý, tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào phát sinh trong tháng

Tính lương thưởng nhân viên

Một số công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính,... từ cao đẳng trở lên,

Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất

Thành thạo PM Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao, tăng lương theo năng lực

Được hưởng chế độ ngày nghỉ lễ tết theo quy định.

Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Hometime

