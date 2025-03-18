Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Bãi Nam Việt 2 (cạnh cây dầu Hải Lộc), đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi sản lượng;

- Thực hiện các chứng từ thanh toán, tạm ứng, hoàn tiền…;

- Nhập liệu và kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán, bao gồm hóa đơn, biên lai và các tài liệu liên quan đến tài chính;

- Duy trì và kiểm soát các sổ sách kế toán, đảm bảo mọi giao dịch được ghi chép đầy đủ và chính xác;

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận và đảm bảo tính khớp nhau của số liệu tài chính;

- Tổng hợp chi phí của bộ phận;

- Theo dõi thông tin tài xế mới nhận việc tại bộ phận và gửi về phòng HCNS tổng Công ty;

- Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc, thật thà, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty CP Samco Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (Thoả thuận trực tiếp khi phỏng vấn);

- Lương, thưởng tháng 13;

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;

- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Samco Vina

