Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý thu, chi nội bộ.
Quản lý nhập xuất tồn hàng hoá.
Theo dõi bán hàng (làm phiếu giao hàng, nhập liệu bán hàng trên phần mềm)
Theo dõi công nợ phải thu, đối chiếu với khách hàng để thu hồi công nợ.
Hạch toán chứng từ hàng ngày và kiểm tra số liệu.
Thực hiện kết chuyển và hạch toán các bút toán cuối kỳ.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán tài chính
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Đào tạo
Du lịch
Thưởng kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG
