Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý thu, chi nội bộ.

Quản lý nhập xuất tồn hàng hoá.

Theo dõi bán hàng (làm phiếu giao hàng, nhập liệu bán hàng trên phần mềm)

Theo dõi công nợ phải thu, đối chiếu với khách hàng để thu hồi công nợ.

Hạch toán chứng từ hàng ngày và kiểm tra số liệu.

Thực hiện kết chuyển và hạch toán các bút toán cuối kỳ.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Đào tạo

Du lịch

Thưởng kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin