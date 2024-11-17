Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH TM Thiên Thanh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 88 Điện Biên Phủ - Minh Khai , Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Quản lý chứng từ, sổ sách: Thu thập, kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động mua hàng.

• Hạch toán kế toán: Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh (mua hàng, công nợ, thu – chi, lương, thuế,...) đúng chuẩn mực và quy định hiện hành.

• Kiểm tra công nợ: Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, lập báo cáo công nợ định kỳ và đề xuất phương án thanh toán.

• Lập báo cáo tài chính & kế toán: Thực hiện các báo cáo thu chi, lãi lỗ, báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) hàng tháng/quý/năm.

• Làm việc với cơ quan thuế: Chuẩn bị hồ sơ, đối chiếu và giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết.

• Hỗ trợ thanh toán và kiểm soát chi phí: Thực hiện các giao dịch thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi dòng tiền.

• Phối hợp với các phòng ban khác: Đảm bảo quy trình mua sắm hàng hóa diễn ra minh bạch và đúng tiến độ tài chính.

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Kinh nghiệm:

o Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán.

o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm, chuỗi cung ứng hoặc bán lẻ.

• Kỹ năng chuyên môn:

o Nắm vững kiến thức về kế toán, luật thuế và các quy định hiện hành.

o Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, FAST hoặc tương đương).

o Khả năng phân tích và lập báo cáo tài chính.

• Kỹ năng mềm:

o Cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

o Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

o Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng deadline.

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8.000.000 VNĐ

• Thưởng hiệu quả công việc và các khoản thưởng lễ, tết.

• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

• Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

• Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thanh Việt Nam

