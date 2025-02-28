Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô 10+11 khu Anh Dũng, phường Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Mô tả công việc
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn
- Lập phiếu thu, chi, phiếu xuất hàng, hóa đơn ... tránh tình trạng chậm trễ
- Lên báo cáo tài chính & giải trình số liệu với cơ quan thuế
- Quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng
- Kiểm tra số dư cuối kỳ so với thực tế
- Hỗ trợ & cung cấp số liệu cho cơ quan chức năng khi cần thiết
- Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ & các nghiệp vụ liên quan khác ....
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mức lương: Từ 9-11 triệu (Thoả thuận theo năng lực)
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong vị trí Kế toán nội bộ
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic tốt

Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 11 - 15 triệu (Thoả thuận theo năng lực)
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định Nhà nước
- Nghỉ phép theo quy định Luật lao động
- Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật...
- Du lịch, hoạt động ngoại khoá, teambuilding hàng năm...
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp...
- Phụ cấp chi phí điện thoại, đi lại, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 10+11 Khu Anh Dũng, phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

