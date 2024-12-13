Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tràng Duệ - Lê Lợi,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chấm công và lập bảng công cho cán bộ, công nhân viên tại khu vực quản lý.

Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh toán.

Theo dõi và quản lý vật tư xuất – nhập hàng tại khu vực quản lý.

Lập báo cáo gửi Ban Giám đốc và quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm làm kế toán.

Kỹ năng: Thành thạo Excel, Word và có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt.

Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7- 10 triệu VNĐ/tháng.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cung cấp trang thiết bị hiện đại, hỗ trợ hiệu quả công việc.

Thưởng và tăng lương theo năng lực, lương tháng 13.

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Nghỉ lễ, tết, tham quan, nghỉ mát hàng năm theo chế độ của công ty.

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững, thăng tiến cho nhân sự tâm huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin