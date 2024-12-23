Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- |,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ
Theo dõi cập nhật chi phí, đối chiếu xác minh xử lý chi phí cho chi nhánh. Hạch toán chi phí theo yêu cầu. Chốt hàng tồn kho, lập báo cáo doanh thu, sổ sách .
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: từ 25 - 40 tuổi
Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm về thuế, kế toán nội bộ
Thành thạo Word, Excel văn phòng.
Có tinh thần đồng đội, trung thực, chịu khó, gắn bó với công việc, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Lương thưởng theo doanh thu hàng năm của công ty .
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công

Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 604 đường Phú Riềng Đỏ, Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

