Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - |,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ

Theo dõi cập nhật chi phí, đối chiếu xác minh xử lý chi phí cho chi nhánh. Hạch toán chi phí theo yêu cầu. Chốt hàng tồn kho, lập báo cáo doanh thu, sổ sách .

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: từ 25 - 40 tuổi

Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm về thuế, kế toán nội bộ

Thành thạo Word, Excel văn phòng.

Có tinh thần đồng đội, trung thực, chịu khó, gắn bó với công việc, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Lương thưởng theo doanh thu hàng năm của công ty .

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc

Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin