Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- |,Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ
Theo dõi cập nhật chi phí, đối chiếu xác minh xử lý chi phí cho chi nhánh. Hạch toán chi phí theo yêu cầu. Chốt hàng tồn kho, lập báo cáo doanh thu, sổ sách .
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: từ 25 - 40 tuổi
Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm về thuế, kế toán nội bộ
Thành thạo Word, Excel văn phòng.
Có tinh thần đồng đội, trung thực, chịu khó, gắn bó với công việc, ham học hỏi.
Tại Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Lương thưởng theo doanh thu hàng năm của công ty .
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Thành Công
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI