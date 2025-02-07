Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Phòng 212 - 213, Tầng 2, Tòa nhà Thành Đạt, Số 4 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Quản lý thu chi nội bộ

Làm bảng kê theo dõi công nợ khách hàng

Tập hợp hoá đơn, chứng từ theo bảng kê công nợ gửi khách hàng

Xuất hoá đơn theo công nợ khách hàng

Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận công nợ với nhà cung cấp

Quản lý, tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào phát sinh trong tháng

Làm báo cáo lợi nhuận cuối tháng

Cấp tiền đường, tiền vé cho xe cont hàng ngày

Theo dõi kế hoạch làm hàng và vận tải hàng ngày

Một số công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính,... từ cao đẳng trở lên,

Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực vận tải, logistics

Thành thạo PM Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-10M

BHXH đầy đủ, Du lịch, teambuilding và các chế độ đãi ngộ khác

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 tử 8:00-11:45, 13h15-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

