Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Phòng 212

- 213, Tầng 2, Tòa nhà Thành Đạt, Số 4 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý thu chi nội bộ
Làm bảng kê theo dõi công nợ khách hàng
Tập hợp hoá đơn, chứng từ theo bảng kê công nợ gửi khách hàng
Xuất hoá đơn theo công nợ khách hàng
Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận công nợ với nhà cung cấp
Quản lý, tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào phát sinh trong tháng
Làm báo cáo lợi nhuận cuối tháng
Cấp tiền đường, tiền vé cho xe cont hàng ngày
Theo dõi kế hoạch làm hàng và vận tải hàng ngày
Một số công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính,... từ cao đẳng trở lên,
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực vận tải, logistics
Thành thạo PM Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-10M
BHXH đầy đủ, Du lịch, teambuilding và các chế độ đãi ngộ khác
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 tử 8:00-11:45, 13h15-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

