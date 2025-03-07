Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

2. Lập phiếu thu – chi trên phần mềm, thu tiền và chịu trách nhiệm về số tiền thu, nộp quỹ theo quy định.

3. Theo dõi công nợ khách hàng, công nợ tạm ứng , báo cáo, tổng hợp công nợ khách hàng theo quy định.

4. Lập báo cáo Doanh thu, chi phí hàng ngày, đối chiếu doanh số với các phòng dịch vụ.

5. Báo cáo chi tiết của từng dịch vụ, nguồn khách.

6. Kiểm soát nhập xuất tồn kho NVL, thành phẩm. Nếu có chênh lệch tìm nguyên nhân xử lý.

7. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

8. Kiểm tra, đối chiếu kho với các bộ phận. Lập biên bản kiểm kho, chốt kho.

9. Theo quy định (2 lần/tháng), lập báo cáo nhập xuất tồn đối với thu ngân ở các cơ sở phụ.

10. Theo dõi lượng hàng hóa, dịch vụ bán theo hóa đơn đầu ra, kiểm soát báo cáo bán hàng theo từng mặt hàng và theo từng dịch vụ.

11. Tự chịu trách nhiệm về các số liệu được đưa ra.

12. Thiết lập hệ thống lưu chứng từ khoa học, dễ xem xét, kiểm tra, đối chiếu lại làm cơ sở pháp lý khi có sự kiểm tra, đối chiếu của ban giám đốc.

13. Các công việc khác khi có yêu cầu.