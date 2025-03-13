Tuyển Kế toán nội bộ WINGS WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

- Biết sử dụng Excel, Google Sheet là một lợi thế.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và trung thực trong công việc.

- Chủ động, ham học hỏi.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với nhiều bộ phận và cơ quan bên ngoài.

Tại WINGS WELLNESS Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

- Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình làm việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong ngành làm đẹp.

- Cơ hội phát triển trong lĩnh vực tài chính – kế toán.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WINGS WELLNESS

