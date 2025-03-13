Tuyển Kế toán nội bộ WINGS WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ WINGS WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

WINGS WELLNESS
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
WINGS WELLNESS

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại WINGS WELLNESS

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 159A Đề Thám, Phường Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
- Biết sử dụng Excel, Google Sheet là một lợi thế.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và trung thực trong công việc.
- Chủ động, ham học hỏi.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với nhiều bộ phận và cơ quan bên ngoài.

Tại WINGS WELLNESS Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
- Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong ngành làm đẹp.
- Cơ hội phát triển trong lĩnh vực tài chính – kế toán.
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WINGS WELLNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

WINGS WELLNESS

WINGS WELLNESS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 159A Đề Thám - Phường Cô Giang - Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

