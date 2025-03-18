Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Bình Tân, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện lên đơn mua/ bán hàng trên phần mềm Misa sau khi tiếp nhận thông tin từ các bộ phận liên quan;
Hạch toán việc nhập/ xuất kho vật tư, đảm bảo sự chính xác và kịp thời;
Tổng hợp thông tin của khách hàng để xuất hóa đơn;
Hạch toán các nghiệp vụ thu/chi thanh toán lên phần mềm kế toán;
Quản lý thu chi tiền mặt, ngân hàng tại cửa hàng;
Đối chiếu và thanh toán công nợ NCC theo quy định;
Tính giá và phân bổ các chi phí liên quan;
Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc tuần/tháng theo quy định của công ty;
Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn và kiểm soát nhập xuất tồn kho.
Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các quy định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất;
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên.
Có từ 01 - 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Có từ 01 - 02 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ là một lợi thế
Trách nhiệm với công việc, làm việc nhiệt tình, tinh thần học hỏi lắng nghe.
Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Driver) tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8.000.000
Lương KPIs : 1.000.000 (KPIs)
Thưởng phòng : 0,03% DT Công ty (Theo ngày công thực tế)
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 VNĐ
Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần;
Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty
Thưởng chuyên cần, thưởng cống hiến, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 ngõ Simco, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

