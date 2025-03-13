Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 69 đường Hoa Lan, Khu đô thị Hiệp Thành City,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Theo dõi nhập – xuất – tồn kho đảm bảo số liệu đầy đủ, chính xác.
Lập phiếu thu – phiếu chi, chứng từ bán hàng, theo dõi các nghiệp vụ thu – chi phát sinh.
Gọi hàng hóa vật tư, theo dõi công nợ của nhà cung cấp, phối hợp với bộ phận kinh doanh kiểm soát công nợ khách hàng.
Kiểm tra, xử lý các thủ tục thanh toán tạm ứng, hoàn ứng.
Giám sát công nợ và báo đơn hàng.
Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Các công việc khác do Ban Lãnh Đạo chỉ đạo.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp từ các trường Đại học chuyên ngành tài chính, Kế toán.
Tuổi: 22-35.
Ưu tiên những ứng viên từ 1 năm kinh nghiệm.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.
Cẩn thận, kiên trì, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc tập thể.
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9 – 12 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Tháng lương 13, xét tăng lương 6 tháng/lần.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN…, các ngày nghỉ lễ tết…
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, gala, team building…
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Du lịch cùng Công ty hàng năm
Thời gian làm việc: 08h – 17h30 Từ T2 – T6 và 08h – 12h00 ngày T7, nghỉ CN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
