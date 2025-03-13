Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 69 đường Hoa Lan, Khu đô thị Hiệp Thành City,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi nhập – xuất – tồn kho đảm bảo số liệu đầy đủ, chính xác.

Lập phiếu thu – phiếu chi, chứng từ bán hàng, theo dõi các nghiệp vụ thu – chi phát sinh.

Gọi hàng hóa vật tư, theo dõi công nợ của nhà cung cấp, phối hợp với bộ phận kinh doanh kiểm soát công nợ khách hàng.

Kiểm tra, xử lý các thủ tục thanh toán tạm ứng, hoàn ứng.

Giám sát công nợ và báo đơn hàng.

Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Các công việc khác do Ban Lãnh Đạo chỉ đạo.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp từ các trường Đại học chuyên ngành tài chính, Kế toán.

Tuổi: 22-35.

Ưu tiên những ứng viên từ 1 năm kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

Cẩn thận, kiên trì, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc tập thể.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 – 12 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Tháng lương 13, xét tăng lương 6 tháng/lần.

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN…, các ngày nghỉ lễ tết…

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, gala, team building…

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Du lịch cùng Công ty hàng năm

Thời gian làm việc: 08h – 17h30 Từ T2 – T6 và 08h – 12h00 ngày T7, nghỉ CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin