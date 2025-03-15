Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Nhà Thanh Niên, 633 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7, TPHCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả

Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả kinh doanh. Các báo cáo này giúp bộ phận quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn

Phân tích chi phí của doanh nghiệp, bao gồm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng,... để đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả

Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

Lập báo cáo đột xuất theo tuần/ tháng/ quý nếu có yêu cầu đột xuất.

Phối hợp với kế toán thuế , báo cáo thuế TNCN, thuế TNDN, GTGT hằng quý và báo cáo tài chính hằng năm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc HCNS

Có kinh nghiệm kế toán tối thiếu 6 tháng

Thành thạo kĩ năng văn phòng

Tại Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tăng hằng quý theo năng lực của ứng viên

Được reviews lương, tăng lương ngay nhân viên khi đạt thành tích xuất sắc;

Phụ cấp khác theo yêu cầu công việc;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)

Được làm việc trong Môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động du lịch, team building cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.