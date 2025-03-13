Tuyển Kế toán nội bộ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23/25 đường Thới An 16, P.Thới An, Q.12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Cập nhật dữ liệu từ chứng từ phát sinh lên hệ thống phần mềm quản lý chung.

Thông báo phí đến phụ huynh và thu hồi công nợ học phí theo đúng quy trình.

Lập báo cáo liên quan đến học phí, thông tin học sinh, tình hình thu công nợ học phí và kết quả thu học phí định kỳ theo yêu cầu kế toán trưởng.

Cấp phát đồng phục học sinh và kiểm kê báo cáo tồn kho đồng phục hàng tháng.

Lưu trữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách theo quy định nhà trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 22 – 40 tuổi.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.

Sử dụng được phần mềm kế toán và các hàm tính toán trong Excel.

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 – 11.000.000 đồng/tháng.

Cơm trưa, đồng phục miễn phí.

Chế độ BH đầy đủ theo luật định của Nhà nước.

Thưởng Tết, sinh nhật, Lễ (8/3, giỗ Tổ, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10, 20/11).

Lương tháng 13, 14.

Tăng lương định kỳ hằng năm.

Chính sách giảm học phí cho con em theo học tại trường.

Du lịch, team-building, khám sức khỏe hằng năm.

Tham gia các khóa đào tạo của nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

