Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Quận 8

Kế toán nội bộ

Theo dõi, nhập liệu và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác;

Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu – phải trả;

Theo dõi thanh toán tiền hàng;

Theo dõi hàng tồn kho;

Thực hiện một số công việc khác do quản lý giao (Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong cuộc phỏng vấn).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan khác;

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhà hàng hay Kinh doanh ẩm thực là một lợi thế;

Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, trung thực, tự tin;

Thành thạo tin học văn phòng.

Quyền Lợi

Lương: Thỏa thuận;

Phụ cấp cơm trưa + Thưởng;

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc;

Được hưởng BHXH, BHYT sau thời gian thử việc;

Làm việc trong môi trường năng động, sếp và đồng nghiệp thân thiện;

Các quyền lợi cơ bản khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin