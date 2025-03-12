Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Nguyễn Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Nguyễn Gia
- Hồ Chí Minh:
- 189 Hoàng Hoa Thám phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi quản lý thu chi, công nợ, doanh thu và báo cáo cho cấp trên
Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ kế toán phát sinh
Thu thập chi phí và hóa đơn đầu vào liên quan
Xuất hóa đơn VAT đầu ra cho khách hàng
Làm việc giao dịch với ngân hàng
Lập các báo cáo khác liên quan đến các cơ quan nhà nước như: ngân hàng, bảo hiểm xã hội, thống kê
Hạch toán chi tiết trên phần mềm kế toán, kiểm tra đối chiếu dữ liệu
Tham gia cung cấp và giải trình số liệu phục vụ kiểm toán, thanh tra quyết toán thuế.
Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, hàng quý.
Làm viêc với cơ quan Thuế về các vấn đề có liên quan đến kế toán,thuế..
Nhập dữ liệu kho hàng hóa, theo dõi tồn kho.
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ Thứ 2 đến Sáng thứ 7 (Nghỉ trưa: 12h -13h30)
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực,cẩn thận
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Nguyễn Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH.
Lương tháng 13 và thưởng lễ tết.
Du lịch hàng năm.
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Nguyễn Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
