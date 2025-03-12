Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Nguyễn Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 189 Hoàng Hoa Thám phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi quản lý thu chi, công nợ, doanh thu và báo cáo cho cấp trên

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ kế toán phát sinh

Thu thập chi phí và hóa đơn đầu vào liên quan

Xuất hóa đơn VAT đầu ra cho khách hàng

Làm việc giao dịch với ngân hàng

Lập các báo cáo khác liên quan đến các cơ quan nhà nước như: ngân hàng, bảo hiểm xã hội, thống kê

Hạch toán chi tiết trên phần mềm kế toán, kiểm tra đối chiếu dữ liệu

Tham gia cung cấp và giải trình số liệu phục vụ kiểm toán, thanh tra quyết toán thuế.

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, hàng quý.

Làm viêc với cơ quan Thuế về các vấn đề có liên quan đến kế toán,thuế..

Nhập dữ liệu kho hàng hóa, theo dõi tồn kho.

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ Thứ 2 đến Sáng thứ 7 (Nghỉ trưa: 12h -13h30)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến kế toán,tài chính

Trung thực,cẩn thận

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Nguyễn Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12tr (thỏa thuận theo năng lực) – Phụ cấp cơm: 500.000/ tháng

Tham gia BHXH.

Lương tháng 13 và thưởng lễ tết.

Du lịch hàng năm.

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Nguyễn Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin