Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 63 Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1/ Nhập liệu và hồ sơ:

- Thực hiện nhập liệu các chứng từ kế toán vào hệ thống phần mềm kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin được nhập vào

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ hợp lý, theo quy định.

2/ Xuất hóa đơn

- Xuất hoá đơn tài chính cho các hoạt động dịch vụ ( tổng hợp nguồn thu, nộp báo cáo thuế tháng, quý, năm)

3/ Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán chứng từ cho đơn vị

- Kiểm tra chứng từ, bổ sung đầy đủ chứng từ theo đúng quy định của pháp luật; ký đầy đủ chữ ký;

- Đẩy lệnh thanh toán qua kho bạc, qua ngân hàng;

- Phê duyệt dịch vụ công của giám đốc

- Theo dõi thuế thu nhập cá nhân của từng Viên chức - Người lao động

- Nữ độ tuổi từ 1995-2001

- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế Toán.

- Kỹ năng làm việc độc lập, trung thực, nhạy bén

- Phỏng vấn đi làm ngay

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: Thu nhập 08-10 triệu; ngoài ra còn có những phụ cấp khác

- Các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

- Môi trường trẻ năng động phát triển chuyên môn.

- Thời gian làm việc: 8g30-17g từ Thứ 2 đến Thứ 6, thứ 7 làm buổi sáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods

