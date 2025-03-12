Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 - 7 đường D52, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Theo dõi đối soát & hạch toán các khoản thanh toán qua thẻ tín dụng của công ty.

Theo dõi đối soát công nợ phải trả trong nước và nước ngoài.

Theo dõi đối soát công nợ tạm ứng nhân viên.

Theo dõi chi tiết các khoản thu, chi của các chi nhánh.

Theo dõi và lập hồ sơ thanh toán quốc tế cho các nhà cung cấp/ đối tác quốc tế.

Kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán trước khi trình cấp trên duyệt.

Đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác vào hệ thống toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát. sinh liên quan đến thanh toán, công nợ và tạm ứng.

Định kỳ đối chiếu số dư tài khoản nợ thẻ tín dụng của Công ty.

Định kỳ đối chiếu công nợ phải trả NCC trong nước, NCC nước ngoài và nợ tạm ứng nhân viên.

Hỗ trợ duyệt đơn hàng và xuất hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ bán ra.

In và lưu trữ khoa học toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến các nghiệp vụ thanh toán, tạm ứng, vay theo yêu cầu của cấp trên.

Đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định liên quan đến thanh toán, tạm ứng.

Biết tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán – tài chính hoặc kế toán kiểm toán.

Có kinh nghiệm 1 -2 năm về Kế toán thanh toán.

Có kiến thức tốt về luật Thuế, luật Kế toán.

Sử dụng thành thạo Word, Excel.

Có khả năng quản lý thời gian, sắp xếp & lưu trữ chứng từ khoa học.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Phúc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết, trung thu, sinh nhật,...+ lương tháng 13

Company Trip, Christmas Party, New Year Party,...

Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

Review lương 1 lần/năm + 12 ngày phép có lương.

Phụ cấp thâm niên sau 3 năm gắn bó.

Được cung cấp Laptop.

Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo đúng quy định hiện hành.

Được đóng BHXH, BHYT sau khi kí hợp đồng chính thức.

Ưu đãi 40% - 45% mua sản phẩm khi lên chính thức.

Du lịch: 1 năm/lần.

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu (8h00 - 17h00), Thử bảy làm online tại nhà.

Nơi làm việc: 5-7 đường D52, phường 12, quận Tân Bình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phúc Giang

