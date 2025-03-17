Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

· Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn chứng từ hoàn công nợ.

· Kiểm tra, lập tờ khai, nộp đầy đủ, đúng hạn tờ khai thuế theo tháng, quý, năm.

· Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kế toán: Doanh thu, TSCĐ, công cụ dụng cụ, lương, bảo hiểm, thuế, hoàn chi phí, công nợ NCC.

· Xuất hóa đơn đầu ra, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn.

· Theo dõi và kiểm soát công nợ các khoản phải thu, phải trả.

· In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định.

· Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

· Cập nhật và nắm bắt chính sách thuế mới nhất.

Các công việc khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kinh nghiệm 3 năm trở lên công ty xây dựng hạ tầng (cầu đường hoặc dân dụng) (yêu cầu bắt buộc).

· Có năng lực tổng hợp và nắm vững chế độ kế toán hiện hành.

· Am hiểu về luật thuế, nắm vững nghiệp vụ kế toán, các thông tư, nghị định.

· Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.

· Có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 2 năm trở lên (bắt buộc).

· Có trách nhiêm và chủ động trong công việc.

· Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán.

· Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi

· Khả năng thích nghi công việc cao, chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực trong công việc.

Giới tính: Nữ

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII Thì Được Hưởng Những Gì

· Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty.

· Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, đào tạo cặn kẽ từ lãnh đạo có kinh nghiệm.

· Thu nhập từ 15.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ tuỳ thuộc vào kinh nghiệm thực tế qua phỏng vấn

Lương tháng 13 và thưởng theo năng lực, đóng góp cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin