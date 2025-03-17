Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 163 - 165 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

· Hạch toán các nghiệp vụ kế toán

· Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho

· Kiểm tra các hóa đơn Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống

· Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu

· Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn

· Tham gia công tác kiểm kê định kỳ

· Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

· Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tỉ mỉ

· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

· Có trách nhiệm trong công việc

· Thái độ, giao tiếp tốt

· Thành thạo excel, word

· Biết sử dụng phần mềm Misa

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương: 10 – 12 triệu

· Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, ...theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.

· Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

· Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin