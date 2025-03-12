Tuyển Kế toán nội bộ Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lô X5, Ô số 2 đường D4 Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
- Xuất hóa đơn GTGT
- Theo dõi công nợ mua và bán.
- Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Nộp hồ sơ và phỏng vấn tại:
Ứng viên ở khu vực quận 5, 6 có thể làm việc tại Quận 10
Ứng viên ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi có thể làm việc tại Củ Chi
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
- Sử dụng thuần thục phần mềm Excel.
- Có kinh nghiệm trên 1 năm thì càng tốt.
- Quan trọng độ cẩn thận và tập trung cao.
- Nhanh nhẹn, làm việc hợp tác.
Tại Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8 -10 triệu/ tháng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty và Nhà Nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
