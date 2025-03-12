Tuyển Kế toán nội bộ Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam

Kế toán nội bộ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô X5, Ô số 2 đường D4 Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
- Xuất hóa đơn GTGT
- Theo dõi công nợ mua và bán.
- Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Nộp hồ sơ và phỏng vấn tại:
Ứng viên ở khu vực quận 5, 6 có thể làm việc tại Quận 10
Ứng viên ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi có thể làm việc tại Củ Chi

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
- Sử dụng thuần thục phần mềm Excel.
- Có kinh nghiệm trên 1 năm thì càng tốt.
- Quan trọng độ cẩn thận và tập trung cao.
- Nhanh nhẹn, làm việc hợp tác.

Tại Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 -10 triệu/ tháng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty và Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam

Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Đường số 473, ấp Thạnh An - Xã Trung An - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

