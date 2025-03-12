Tuyển Kế toán nội bộ Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô X5, Ô số 2 đường D4 Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

- Xuất hóa đơn GTGT

- Theo dõi công nợ mua và bán.

- Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Nộp hồ sơ và phỏng vấn tại:

Ứng viên ở khu vực quận 5, 6 có thể làm việc tại Quận 10

Ứng viên ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi có thể làm việc tại Củ Chi

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

- Sử dụng thuần thục phần mềm Excel.

- Có kinh nghiệm trên 1 năm thì càng tốt.

- Quan trọng độ cẩn thận và tập trung cao.

- Nhanh nhẹn, làm việc hợp tác.

Tại Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 -10 triệu/ tháng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty và Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Hùng Loa Việt Nam

