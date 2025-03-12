Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuyên môn hóa nghiệp vụ kế toán, hạch toán và theo dõi đảm bảo tuân thủ theo quy định, quy trình Công ty
- Quản lý hàng tồn kho và xuất hóa đơn bán hàng các sản phẩm của Công ty
- Kiểm tra nhập xuất tồn từng mặt hàng, lập báo cáo chênh lệch hàng bán ra so với bảng tồn kho
- Kiểm tra và theo dõi số phát sinh, số dư tài khoản và các tài khoản đối ứng liên quan nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho và doanh thu
- Báo cáo hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho và nhật ký chứng từ hàng tháng
- Theo dõi lượng hóa đơn xuất trước khi kết thúc thầu
- Lập các báo cáo chuyên môn liên quan theo yêu cầu của Công ty
- Thực hiện những công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Địa điểm làm việc: 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán / Kiểm toán / Tài chính
- Kinh nghiệm: 02 năm tại vị trí tương đương
- Cẩn thận, trách nhiệm và siêng năng
- Năng động, khéo léo và khả năng chịu áp lực công việc
- Sử dụng thành thạo MS.Office (Excel), ưu tiên đã sử dụng Phần mềm Kế toán hoặc SAP.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên
Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Nguyễn Hiền, Phường 04, Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

