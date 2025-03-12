Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuyên môn hóa nghiệp vụ kế toán, hạch toán và theo dõi đảm bảo tuân thủ theo quy định, quy trình Công ty

- Quản lý hàng tồn kho và xuất hóa đơn bán hàng các sản phẩm của Công ty

- Kiểm tra nhập xuất tồn từng mặt hàng, lập báo cáo chênh lệch hàng bán ra so với bảng tồn kho

- Kiểm tra và theo dõi số phát sinh, số dư tài khoản và các tài khoản đối ứng liên quan nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho và doanh thu

- Báo cáo hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho và nhật ký chứng từ hàng tháng

- Theo dõi lượng hóa đơn xuất trước khi kết thúc thầu

- Lập các báo cáo chuyên môn liên quan theo yêu cầu của Công ty

- Thực hiện những công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Địa điểm làm việc: 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán / Kiểm toán / Tài chính

- Kinh nghiệm: 02 năm tại vị trí tương đương

- Cẩn thận, trách nhiệm và siêng năng

- Năng động, khéo léo và khả năng chịu áp lực công việc

- Sử dụng thành thạo MS.Office (Excel), ưu tiên đã sử dụng Phần mềm Kế toán hoặc SAP.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên

Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin