Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2/9 Hồng Hà, P2,, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Công việc:

Theo dõi công nợ phải thu, push công nợ phải thu, công nợ quá hạn với phòng KD

Theo dõi phát sinh tài khoản ngân hàng, thu-chi quỹ tiền mặt

Nhập liệu số liệu hàng order khi có yêu cầu

Hiểu và có thể hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công việc

Báo cáo doanh số bán, dòng tiền cuối mỗi ngày

Báo cáo công nợ hàng tuần, công nợ quá hạn

Phối hợp với P.Kinh Doanh:

Tiếp nhận thông tin từ bộ phận kinh doanh, lên đơn hàng theo đúng số lượng, đơn giá, chiết khấu cho từng khách hàng, từng mặt hàng.

Hỗ trợ kinh doanh các số liệu: Công nợ, Doanh số thu/ bán, khách hàng mới

Chốt đơn hàng, phối hợp với Kho và Giao vận để hoàn thành đơn hàng đến với khách hàng

Phối với Kho và Giao vận:

Hỗ trợ kho nhập hàng khi về, kiểm kê, đối chiếu hàng về thực tế vs INV

Cuối tuần/cuối tháng hỗ trợ Kho kiểm kê hàng hóa

Hỗ trợ kho đóng hàng - khi cần

Đặt tem nhãn, văn phòng phẩm cho phòng

Hỗ trợ công việc của Kho khi kho nghỉ phép: Theo hướng dẫn của Kho lấy hàng hóa, đóng hàng, book và gửi hàng

Hỗ trợ giao vận bằng cách book grap hàng hóa khi giao vận nghỉ phép

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Kinh nghiêm: Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững kiến thức kế toán

Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp là lợi thế.

Làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc, xử lý công việc linh hoạt.

Có kinh nghiệm các Công ty về XNK và phân phối bán lẻ là một lợi thế

Sử dụng vi tính thành thạo (phần mềm Kế toán, Excel)

Trung thực, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đồng đội, làm việc nhóm tốt.

Có văn hóa giao tiếp phù hợp với văn hóa Công ty

Quyền Lợi

Lương cơ bản: 14.000.000đ – 16.000.000đ

Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu cuối năm.

Chế độ xét tăng lương 6 tháng 1 lần.

Chế độ du lịch hàng năm.

Môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (laptop/máy tính và các công cụ làm việc khác);

Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

