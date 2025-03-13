Tuyển Kế toán nội bộ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 03 Trương Định,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán
- Quản lý công nợ với khách hàng.
- Lập báo cáo nội bộ hàng tuần/tháng theo yêu cầu của cấp lãnh Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cấp quản lý
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ.
- Độ tuổi: 1991-2000
- Kinh nghiệm kế toán vị trí tương đương: Tối thiểu 1 năm;
- Biết sử dụng PMKT Misa/Amis, các phần mềm khác sẽ được đào tạo thêm, biết sử dụng tin học VP, đặc biệt Excel và Google Drive.
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ: Mức lương NET 9.000.000 - 11.000.000
- BHXH,BHTN,BHYT , thưởng lễ,tết,hiếu hỉ...
- Chế độ khác theo quy định của nhà nước.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
