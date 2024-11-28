Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thành Bưởi làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Nha Trang, Huyện Diên Khánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Thực hiện công tác kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản lý và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào hệ thống.

Quản lý và theo dõi các khoản phải thu, phải trả của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Kiểm soát chi phí vận tải, kho bãi, quản lý tài sản cố định.

Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến hoạt động vận tải.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Logistics.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Thành Bưởi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thành Bưởi

