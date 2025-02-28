Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng kinh doanh đẩy về PKT -> Check hàng tồn kho cho đơn hàng -> báo lại NVKD nhưng mặt hàng đủ và thiếu -> đàm phán, thương thảo giá, so sánh giá với bên các nhà cung cấp -> Đề xuất mua hàng với Giám Đốc -> GĐ duyệt và thực hiện mua hàng cho các đơn hàng thiếu ->Bám sát,tiếp nhận đầy đủ hàng hóa đặt về và bàn giao cho kho
Lên đơn hàng hoàn chỉnh theo mẫu biểu của công ty và đẩy đơn xuống kho ( đẩy vào nhóm kế toán-kho)
Check lại với khách hàng về đơn hàng sau khi đội vận chuyển đã giao hàng xong ( hàng hóa: chất lượng, số lượng, chất lượng dịch vụ giao hàng…)
Tiếp nhận thông tin và lên hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu
Check hóa đơn hàng hóa (khi có yêu cầu hỗ trợ từ trường phòng kế toán)
Tìm kiếm và liên hệ với các nhà xe khi có đơn hàng cần gửi xe đến cho khách hàng
Liên hệ với khách hàng và các nhà xe, khi có đơn hàng trả lại -> sau đó tương tác với thủ kho thông tin để thủ giao cho bên lái xe đi nhận hàng về

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thảo tin học văn phòng, phần mềm misa online
Tốt nghiệp đại học /cao đẳng / Trung cấp
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng : 9.000.000 VNĐ + Phụ cấp
Phụ cấp Ăn trưa
Chế độ phúc lợi
Đóng BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức
Hưởng tháng lương thứ 13
Hưởng phép năm
Thưởng các ngày lễ ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

