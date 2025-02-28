Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng kinh doanh đẩy về PKT -> Check hàng tồn kho cho đơn hàng -> báo lại NVKD nhưng mặt hàng đủ và thiếu -> đàm phán, thương thảo giá, so sánh giá với bên các nhà cung cấp -> Đề xuất mua hàng với Giám Đốc -> GĐ duyệt và thực hiện mua hàng cho các đơn hàng thiếu ->Bám sát,tiếp nhận đầy đủ hàng hóa đặt về và bàn giao cho kho

Lên đơn hàng hoàn chỉnh theo mẫu biểu của công ty và đẩy đơn xuống kho ( đẩy vào nhóm kế toán-kho)

Check lại với khách hàng về đơn hàng sau khi đội vận chuyển đã giao hàng xong ( hàng hóa: chất lượng, số lượng, chất lượng dịch vụ giao hàng…)

Tiếp nhận thông tin và lên hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu

Check hóa đơn hàng hóa (khi có yêu cầu hỗ trợ từ trường phòng kế toán)

Tìm kiếm và liên hệ với các nhà xe khi có đơn hàng cần gửi xe đến cho khách hàng

Liên hệ với khách hàng và các nhà xe, khi có đơn hàng trả lại -> sau đó tương tác với thủ kho thông tin để thủ giao cho bên lái xe đi nhận hàng về