Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Phát
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt thự liền kế số 17, khu đô thị FLC Garden City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Thu - chi và kiểm tra tính chính xác hợp lệ của các khoản chi, công tác phí
- Xuát hóa đơn GTGT
- Giao dịch ngân hàng chuyển rút tiền
- Soạn thảo các văn bản theo sự phân công của giám đốc
- Đối chiếu công nợ khách hàng theo năm tùy theo nhu cầu của khách hàng
- Hạch toán các phần hành vào phần mềm misa
- Các công việc khác theo sự phân công cùa KTT và quản lý trực tiếp
- Nhập - xuất kho NVL và kho thành phẩm
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu từ 1- 2 năm kinh nghiệm
- Chăm chỉ cầu tiến, cẩn thận
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10-11 triệu/tháng
- Quyền lợi về BHXH và các quyền lợi khác theo quy định Nhà Nước
- Môi trường làm việc thân thiện, gần gũi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
