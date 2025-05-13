Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự liền kế số 17, khu đô thị FLC Garden City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Thu - chi và kiểm tra tính chính xác hợp lệ của các khoản chi, công tác phí

- Xuát hóa đơn GTGT

- Giao dịch ngân hàng chuyển rút tiền

- Soạn thảo các văn bản theo sự phân công của giám đốc

- Đối chiếu công nợ khách hàng theo năm tùy theo nhu cầu của khách hàng

- Hạch toán các phần hành vào phần mềm misa

- Các công việc khác theo sự phân công cùa KTT và quản lý trực tiếp

- Nhập - xuất kho NVL và kho thành phẩm

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu từ 1- 2 năm kinh nghiệm

- Chăm chỉ cầu tiến, cẩn thận

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-11 triệu/tháng

- Quyền lợi về BHXH và các quyền lợi khác theo quy định Nhà Nước

- Môi trường làm việc thân thiện, gần gũi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin