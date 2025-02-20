Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HOÀNG GIA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN MP Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Hạch toán kế toán liên quan đến việc nhập xuất kho, vật tư cho sản xuất.

2. Lập chứng từ nhập xuất kho. Lập báo cáo tồn kho

3. Kiểm soát nhập xuất tồn kho, kiểm soát nguyên liệu sản xuất sử dụng theo lệnh sx.

4. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HOÀNG GIA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận hấp dẫn + thưởng chuyên cần 300.000đ + hỗ trợ xăng xe 300.000đ (nếu đi xe công ty đưa đón thì không được hỗ trợ)

hỗ trợ bữa ăn trưa (Công ty có căng tin nấu ăn cho CBCNV).

Đóng bảo hiểm đầy đủ, 1 năm du lịch 1 lần, các chế độ phúc lợi khác đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HOÀNG GIA PHA LÊ

