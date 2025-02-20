Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HOÀNG GIA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HOÀNG GIA PHA LÊ
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN MP Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Hạch toán kế toán liên quan đến việc nhập xuất kho, vật tư cho sản xuất.
2. Lập chứng từ nhập xuất kho. Lập báo cáo tồn kho
3. Kiểm soát nhập xuất tồn kho, kiểm soát nguyên liệu sản xuất sử dụng theo lệnh sx.
4. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HOÀNG GIA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận hấp dẫn + thưởng chuyên cần 300.000đ + hỗ trợ xăng xe 300.000đ (nếu đi xe công ty đưa đón thì không được hỗ trợ)
hỗ trợ bữa ăn trưa (Công ty có căng tin nấu ăn cho CBCNV).
Đóng bảo hiểm đầy đủ, 1 năm du lịch 1 lần, các chế độ phúc lợi khác đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HOÀNG GIA PHA LÊ
