Tuyển Kế toán thanh toán GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 17 USD

- Thực hiện thanh tra các vụ việc theo yêu cầu của Lãnh đạo

- Tiếp nhận, đánh giá, sàng lọc và yêu cầu các bộ phận liên quan xử lý, làm rõ các phản ánh gửi đến Hòm thư Thanh tra

- Tiếp nhận, đánh giá và xử lý, làm rõ các phản ánh gửi đến Hòm thư phản ánh Chất lượng dịch vụ

- Đề xuất và triển khai thực hiện các chuyên đề thanh tra nhằm phát hiện ra các sai phạm thuộc các mảng việc trọng yếu và/ hoặc trên diện rộng, sai phạm nghiêm trọng của hệ thống

- Hậu kiểm xác suất các vụ việc lớn, nghiêm trọng hoặc nghi ngờ có vấn đề nếu kết quả làm rõ của các BP chưa đúng/ chưa đầy đủ

- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ và xử lý các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp quản lý