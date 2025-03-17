Tuyển Kế toán thanh toán GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 17 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại GSM
- Hà Nội: Phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 1 - 17 USD
- Thực hiện thanh tra các vụ việc theo yêu cầu của Lãnh đạo
- Tiếp nhận, đánh giá, sàng lọc và yêu cầu các bộ phận liên quan xử lý, làm rõ các phản ánh gửi đến Hòm thư Thanh tra
- Tiếp nhận, đánh giá và xử lý, làm rõ các phản ánh gửi đến Hòm thư phản ánh Chất lượng dịch vụ
- Đề xuất và triển khai thực hiện các chuyên đề thanh tra nhằm phát hiện ra các sai phạm thuộc các mảng việc trọng yếu và/ hoặc trên diện rộng, sai phạm nghiêm trọng của hệ thống
- Hậu kiểm xác suất các vụ việc lớn, nghiêm trọng hoặc nghi ngờ có vấn đề nếu kết quả làm rõ của các BP chưa đúng/ chưa đầy đủ
- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ và xử lý các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp quản lý
Với Mức Lương 1 - 17 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Luật; An ninh/Cảnh sát…..
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực Quản trị rủi ro, khiểm soát nội bộ
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ vận tải
Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
