Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Kế toán thanh toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

1. Báo cáo hàng ngày:
- Báo cáo công nợ xưởng + thương mại ngày N
- Nhập liệu ngân hàng vào AMIS nội bộ
- Làm đề nghị thanh toán + kiểm tra chứng từ thanh toán
- Thu thập và xử lý hóa đơn chứng từ đầu vào
- Nhập liệu ngân hàng vào AMIS xưởng
- Nhập liệu ngân hàng thuế
- Báo cáo tạm ứng khi nhân sự nghỉ việc
- Nhập kho mua hàng của nhà cung cấp
2. Báo cáo tháng:
- Báo cáo doanh số tháng
- Báo cáo hoá đơn 04SS
3. Báo cáo năm:
- Kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính gồm: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Các khoản thuế phải nộp; Các khoản tạm ứng, ứng trước của tháng; Các khoản thu nhập khác, chi phí khác.
- In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên. Những sổ sách này bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ cái các tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu, chi.
- Lập báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm, quyết toán thuế giá trị gia tăng-Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,...của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/nữ.
2. Độ tuổi: Từ 23 - 35 tuổi.
3. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học.
4. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên từng có kinh nghiệm làm với các sàn TMĐT.
- Có kinh nghiệm lập, nộp các báo cáo thuế của Doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
- Có kinh nghiệm làm kế toán thanh toán.
5. Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc với con người.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng làm việc nhóm.
THÀNH THẠO EXCEL
6. Yêu cầu khác:
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14.000.000 đồng.
Có cơ hội tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm thực tế.
Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong tổ chức.
Được làm việc với những cộng sự trẻ tuổi, có năng lực.
Quyền lợi khác:
Thưởng tháng lương 13.
Được review tăng lương/ level 03 tháng 1 lần.
Được hưởng 12 ngày phép/năm tính từ khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm 1 ngày phép khi thâm niên > 5 năm.
Phép tồn hàng năm sẽ được thanh toán vào cuối năm.
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức, du lịch, event nội bộ hàng tuần, tháng, quý...
Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc.
Được mua sản phẩm của công ty với chính sách ưu đãi.
Được cung cấp đồ ngủ trưa nhân viên (thảm, gối, chăn)
Được sử dụng miễn phí nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn đầy đủ tại căng tin.
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42 HÀM NGHI, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thanh-toan-thu-nhap-13-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286738
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ROYALMAN
17 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Phát Triển Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Sáng Tạo
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Danko Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Danko Group
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu SSSTUTTER
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR
18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Vàng Phú Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Vàng Phú Cường
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm