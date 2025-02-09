Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

1. Báo cáo hàng ngày:

- Báo cáo công nợ xưởng + thương mại ngày N

- Nhập liệu ngân hàng vào AMIS nội bộ

- Làm đề nghị thanh toán + kiểm tra chứng từ thanh toán

- Thu thập và xử lý hóa đơn chứng từ đầu vào

- Nhập liệu ngân hàng vào AMIS xưởng

- Nhập liệu ngân hàng thuế

- Báo cáo tạm ứng khi nhân sự nghỉ việc

- Nhập kho mua hàng của nhà cung cấp

2. Báo cáo tháng:

- Báo cáo doanh số tháng

- Báo cáo hoá đơn 04SS

3. Báo cáo năm:

- Kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính gồm: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Các khoản thuế phải nộp; Các khoản tạm ứng, ứng trước của tháng; Các khoản thu nhập khác, chi phí khác.

- In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên. Những sổ sách này bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ cái các tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu, chi.

- Lập báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm, quyết toán thuế giá trị gia tăng-Kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,...của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 của năm tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

1. Giới tính: Nam/nữ.

2. Độ tuổi: Từ 23 - 35 tuổi.

3. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học.

4. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên từng có kinh nghiệm làm với các sàn TMĐT.

- Có kinh nghiệm lập, nộp các báo cáo thuế của Doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

- Có kinh nghiệm làm kế toán thanh toán.

5. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc với con người.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc nhóm.

THÀNH THẠO EXCEL

6. Yêu cầu khác:

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao.

Quyền Lợi

Mức lương: 14.000.000 đồng.

Có cơ hội tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm thực tế.

Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong tổ chức.

Được làm việc với những cộng sự trẻ tuổi, có năng lực.

Quyền lợi khác:

Thưởng tháng lương 13.

Được review tăng lương/ level 03 tháng 1 lần.

Được hưởng 12 ngày phép/năm tính từ khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm 1 ngày phép khi thâm niên > 5 năm.

Phép tồn hàng năm sẽ được thanh toán vào cuối năm.

Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức, du lịch, event nội bộ hàng tuần, tháng, quý...

Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc.

Được mua sản phẩm của công ty với chính sách ưu đãi.

Được cung cấp đồ ngủ trưa nhân viên (thảm, gối, chăn)

Được sử dụng miễn phí nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn đầy đủ tại căng tin.

Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.

Cách Thức Ứng Tuyển

