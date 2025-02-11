Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Nhận và thẩm định các hồ sơ đề xuất thanh toán từ các bộ phận và làm thủ tục thanh toán theo quy định
- Rà soát nội dung hợp đồng mua bán trước khi ký liên quan đến điều khoản thanh toán.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp: lập UNC, rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, lên số chi tiết vào phần mềm kế toán. Đối chiếu số dư với ngân hàng
- Theo dõi công nợ đến các khoản vay của tổ chức tín dụng và các cá nhân
- Đối chiếu số liệu nhập kho của thủ kho với nhà cung cấp để xác định được số liệu nhập kho là chính xac để có cơ sở đối chiếu công nợ phải trả với khách hàng
- Làm báo cáo công nợ phải trả theo thời hạn thanh toán hàng ngày
- Nhập chi phí hàng nhập khẩu vào phần mềm kế toán
- Lập, xây dựng và kiểm soát kế hoạch dòng tiền hàng tuần
- Đối chiếu công nợ với NCC, các khoản tạm ứng, công nợ nội bộ theo tháng
- Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 25-35 tuổi
- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán từ Cao đẳng trở lên.
- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn kế toán
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt
- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán.
- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc
- Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:
Ngày nghỉ: - Hưởng 12 ngày nghỉ phép năm
Phụ cấp khác: - Ăn trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

