Tuyển Kế toán thanh toán Danko Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Danko Group
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Danko Group

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Danko Group

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, nhà C6 – khối II – Đường Trần Hữu Dực

- KĐT Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm

- Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

• Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh toán, thực hiện hạch toán chi phí, theo dõi các khoản phải trả nhà thầu, chi phí phải trả và các khoản phải trả khác.
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng của công ty thực hiện theo đúng quy trình thanh toán, tạm ứng của tập đoàn, của Công ty.
• Hạch toán chi phí công ty đảm bảo đúng đủ bao gồm: chi phí phát sinh hàng tháng và các bút toán phân bổ TSCĐ và CCDC.
• Theo dõi, đôn đốc thu đòi và đối chiếu công nợ tạm ứng nhân viên.
• Theo dõi công nợ và đối chiếu công nợ nhà cung cấp.
• Hạch toán và theo dõi chi phí lương và các khoản trích theo lương.
• Kiểm soát các TK, lên TK thuế GTGT đầu vào.
• Thực hiện các báo cáo với các cơ quan chức năng.
• Thực hiện lưu trữ chứng từ khoa học theo quy định.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành kế toán
- Có 5 năm kinh nghiệm trở lên tại các công ty, tập đoàn xây dựng lớn.
- Có kỹ năng trong rà soát hồ sơ, chứng từ và lên dữ liệu tổng hợp, kiểm soát số liệu và báo cáo quản trị tốt.
- Khả năng sử dụng phần mềm kế toán và phần mềm văn phòng tốt
- Trung thực, cẩn thận, thật thà
- Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt

Tại Danko Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được review 2 lần trong năm
Có cơ hội đầu tư dự án của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danko Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Danko Group

Danko Group

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Nhà C6, khối I+ II, đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

