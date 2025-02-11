Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A44 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các hồ sơ thanh toán, các khoản mục chi phí thanh toán phát sinh không theo kế hoạch.

- Theo dõi, đối chiếu các khoản công nợ kết hợp với kinh doanh lên kế hoạch thu hồi công nợ.

- Giao dịch với ngân hàng về: Lập hồ sơ vay vốn, mở hạn mức tín dụng vay. Tiếp nhận, giải ngân/ bảo lãnh các hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt.

- Quản lý, kiểm soát, hạch toán và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thu chi tiền.

- Theo dõi, tổng hợp các báo cáo cung cấp ngân hàng và các tổ chức tín dụng để thực hiện vay vốn, giải ngân món vay.

- Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu từ cấp trên.

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

- Trung thực, biết lắng nghe, có tinh thần học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

- Thành thạo excel và word.

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10 -12 triệu ( chưa bao gồm phụ cấp chung, phụ cấp thâm niên, thưởng ... )

- Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm.

- Quyền lợi gói khám sức khỏe, bảo hiểm tích lũy với CBNV có thâm niên.

- Du lịch nghỉ mát/team building hàng năm, tham gia các hoạt động giao lưu nội bộ, các chương trình thiện nguyện do công ty tổ chức,.....

- Được đào tạo bài bản và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.