Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Vàng Phú Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm tra, tổng hợp, ghi nhận số liệu Lương và các khoản trích theo lương.

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ đề nghị thanh toán (đề nghị thanh toán, tạm ứng, Bảng kê thanh toán tạm ứng) đã được duyệt, phân loại chứng từ, ghi nhận số liệu và lập lệnh thu (hoàn ứng), chi tiền, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ).

- Tiếp nhận và kiểm tra đề nghị mở bảo lãnh của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng, lập hồ sơ và thực hiện các công tác liên quan đến việc phát hành thư bảo lãnh, ký quỹ, L/C, thủ tục vay ngân hàng, vay khác, ...

- Căn cứ vào hồ sơ đã được duyệt, ghi nhận phát sinh tăng giảm công nợ phải trả (bao gồm các khoản giảm trừ công nợ được hưởng căn cứ vào hợp đồng và các chính sách kinh doanh của bên bán).

- Lập sổ sách kế toán tạm ứng, chi tiết cho từng đối tượng, kiểm tra, thu hồi tạm ứng khi hoàn thành công việc.

- Căn cứ chứng từ ngân hàng ghi nhận chi tiết tài khoản tiền gửi ngân hàng, chi tiết đối với từng tài khoản tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng, thường xuyên kiểm tra, ghi nhận số dư tại các ngân hàng vào mỗi ngày.

- Trực tiếp làm việc với ngân hàng cung cấp số liệu nhằm phục vụ việc cấp tín dụng, phát hành thư bảo lãnh, vay, ký quỹ, ...

- Lập bảng theo dõi tình hình phát hành thư Bảo lãnh, hạn mức sử dụng, thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các L/C (nếu có).

- Lập sổ sách kế toán tiền mặt phân loại chứng từ, cập nhật, định khoản kịp thời.

- Nộp, rút tiền mặt để phục vụ các hoạt động của công ty.

- Làm bút toán chênh lệch tỷ giá kiểm soát dữ liệu kịp thời chính xác, để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng cũng như việc thanh toán cho nhà cung cấp.

- Trình ký và kiểm kê số dư tồn quỹ hàng ngày.

- Lập báo cáo tổng hợp, chi tiết công nợ phải trả.

- Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ khi đến hạn.

- Thực hiện đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ/hoặc theo yêu cầu.

- Lưu chứng từ kế toán chứng minh cho các định khoản kế toán tiền mặt, ngân hàng, tạm ứng.

- Nhận chứng từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung, kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng, lưu chứng từ kế toán chứng minh cho các định khoản của ngân hàng.

- Ghi nhận kịp thời các số liệu phát sinh trong tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo, để phục vụ công tác kê khai thuế GTGT.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất Động Sản, Xây Dựng

- Tiếng Anh là một ưu thế.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Thành thạo phần mềm kế toán Misa, phần mềm khai báo thuế.

- Mức lương sẽ được thương lượng khi phỏng vấn.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Vàng Phú Cường Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Vàng Phú Cường

