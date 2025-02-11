Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1
- 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện hạch toán các khoản thu – chi, thanh toán ngân hàng, thanh toán tiền mặt,...
Kiểm tra các chứng từ đầu vào đầu ra các khoản thanh toán
Đối chiếu công nợ phải thu với các khách hàng, phải trả người bán.
Thực hiện điện chuyển tiền nước ngoài, trong nước
Hàng tháng đóng chứng từ thanh toán, hợp đồng khoa học, hợp lý
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương
Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cho vị trí này: Trên 9tr – 12tr ( tùy theo năng lực ứng viên) + phụ cấp (Xăng xe, điện thoại, ăn trưa, gửi xe) + Thưởng KPI
- Môi trường làm việc sạch sẽ, khoa học. Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau và đều tốt nghiệp từ các trường Đại học. Có sân chơi bóng bàn cho anh em sau giờ làm việc.
- Tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN, tai nạn. Trong đó công ty đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5%.
- Hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật lao động.
- Thưởng các dịp lễ: 2/9, 30/4-1/5, con CNBV nhân dịp trung thu, Tết thiếu nhi, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.
- Trích công đoàn: quà sinh nhật +ma chay+hiếu hỉ+đau ốm+thăm bệnh CBNV, con mới sinh,...
- Tham gia các hoạt động vui chơi, teambuiding, các hoạt động thư giãn trong giờ làm việc, các buổi học đào tạo, tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng, 20/10. 8/3 do công ty tổ chức.
- Đóng góp các ý tưởng, sáng tiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.
- Đánh giá nhân viên và khen thưởng cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
