Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1 - 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Thực hiện hạch toán các khoản thu – chi, thanh toán ngân hàng, thanh toán tiền mặt,...

Kiểm tra các chứng từ đầu vào đầu ra các khoản thanh toán

Đối chiếu công nợ phải thu với các khách hàng, phải trả người bán.

Thực hiện điện chuyển tiền nước ngoài, trong nước

Hàng tháng đóng chứng từ thanh toán, hợp đồng khoa học, hợp lý

Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cho vị trí này: Trên 9tr – 12tr ( tùy theo năng lực ứng viên) + phụ cấp (Xăng xe, điện thoại, ăn trưa, gửi xe) + Thưởng KPI

- Môi trường làm việc sạch sẽ, khoa học. Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau và đều tốt nghiệp từ các trường Đại học. Có sân chơi bóng bàn cho anh em sau giờ làm việc.

- Tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN, tai nạn. Trong đó công ty đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5%.

- Hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật lao động.

- Thưởng các dịp lễ: 2/9, 30/4-1/5, con CNBV nhân dịp trung thu, Tết thiếu nhi, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.

- Trích công đoàn: quà sinh nhật +ma chay+hiếu hỉ+đau ốm+thăm bệnh CBNV, con mới sinh,...

- Tham gia các hoạt động vui chơi, teambuiding, các hoạt động thư giãn trong giờ làm việc, các buổi học đào tạo, tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng, 20/10. 8/3 do công ty tổ chức.

- Đóng góp các ý tưởng, sáng tiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.

- Đánh giá nhân viên và khen thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

