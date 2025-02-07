Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
- Hà Nội: số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, kiểm duyệt các nhu cầu thanh toán từ các bộ phận liên quan, đảm bảo các khoản thanh toán đúng hạn, hợp lý, duy trì hoạt động xuyên suốt của Công ty
Lập và theo dõi quản lý các hợp đồng tài chính
Theo dõi các công nợ phải thu, phải trả. Phối hợp cung các bộ phận có liên quan kiểm soát nguồn tài chính của Công ty
Thực hiện đàm phán nhà cung cấp khi có vấn đề phát sinh trong công việc
Phối hợp với Trưởng phòng, quản lý và điều hành hoạt động của Phòng kế toán
Quản lý các hợp đồng và kiểm duyệt tính hợp lệ, hợp lý của hợp đồng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B
Trung thực, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững.
Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
