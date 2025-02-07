Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, kiểm duyệt các nhu cầu thanh toán từ các bộ phận liên quan, đảm bảo các khoản thanh toán đúng hạn, hợp lý, duy trì hoạt động xuyên suốt của Công ty

Lập và theo dõi quản lý các hợp đồng tài chính

Theo dõi các công nợ phải thu, phải trả. Phối hợp cung các bộ phận có liên quan kiểm soát nguồn tài chính của Công ty

Thực hiện đàm phán nhà cung cấp khi có vấn đề phát sinh trong công việc

Phối hợp với Trưởng phòng, quản lý và điều hành hoạt động của Phòng kế toán

Quản lý các hợp đồng và kiểm duyệt tính hợp lệ, hợp lý của hợp đồng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B

Trung thực, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững.

Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

