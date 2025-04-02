Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Kế toán thanh toán

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 87

- 89 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Lập phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT, ủy nhiệm chi, hợp đồng kinh tế.
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, thực hiện các thủ tục đối chiếu với ngân hàng.
Thanh toán công nợ trong nước và quốc tế.
Kiểm kê kho định kỳ.
Lập báo cáo công nợ phải thanh toán, kế hoạch giải ngân và thanh toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính kế toán.
Ưu tiên có kinh nghiệm
Thành thạo Excel , Word, Misa và các phần mềm kế toán khác.
Cẩn thận, chắc chắn, trung thực, làm việc có tính thần trách nhiệm cao
Độ tuổi từ 21-30t.
Có tâm huyết gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ – 16.000.000đ (thỏa thuận trực tiếp tại buổi phỏng vấn).
Thưởng các dịp lễ tết, 30/4-1/5, quà sinh nhật, v.v.
Tham gia nghỉ mát, team building hàng năm của Công ty.
Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật LĐ (BHXH, BHYT, BHTN).
Được trang bị đồng phục và các thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 87-89 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

