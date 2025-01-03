Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Tiến Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 181 Phùng văn Cung, Phường 4,Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhập liệu hóa đơn chứng từ vào phần mềm kế toán

- Định khoản và xử lý sổ sách

- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm và báo cáo tài chính.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Liên hệ với khách hàng qua điện thoại, email…

- Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên…

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Ưu tiên ứng viên tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

- Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán hoặc Kiểm Toán từ Cao Đẳng trở lên.

- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn

- Đã từng làm việc tại công ty dịch vụ kế toán hoặc kiểm toán là một lợi thế

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Có khả năng giao tiếp

- Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Tiến Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động,du lịch hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

- Thời gian làm việc: Sáng 8h00-12h00, chiều 13h00-17h00, nghỉ vào chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Tiến Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.