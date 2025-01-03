Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BIA TSINGTAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH BIA TSINGTAO VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Thực hiện và kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra. Kiểm sát chi phí và doanh thu. Kiểm soát các đề xuất, chi phí phát sinh từ các bộ phận trong công ty, lên kế hoạch thanh toán đúng hạn và hợp lý theo quy trình thanh toán của công ty. Thu thập, tổng hợp số liệu và chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;
Lập báo cáo thuế, báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN, BCTC... , chịu trách nhiệm về báo cáo đã nộp. Đề xuất nộp thuế, đối chiếu các khoản thuế đã nộp với cơ quan thu;
Trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán;
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
Sắp xếp tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung Quốc (4 kỹ năng).
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp/ Kế toán thuế.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa;
Thành thạo vi tính văn phòng;
Kỹ năng tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề;
Nhanh nhẹn, nhạy bén và giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH BIA TSINGTAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Cạnh tranh, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Đóng bảo hiểm full lương, Bảo hiểm 24/7, phụ cấp cơm trưa.
Lương tháng 13, thưởng hàng năm.
Chính sách tăng lương hàng năm.
Chế độ phúc lợi: Lễ, Tết, khám sức khỏe định kỳ, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIA TSINGTAO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
