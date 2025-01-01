Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và kê khai thuế.
- Thực hiện báo cáo tài chính.
- Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn, có thể xuất hoá đơn.
- Cập nhật quy định thuế mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kế toán, Thuế.
- Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm.
- Kỹ năng: Kế toán thuế, báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh.
- Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế.
- Cơ hội đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 198 Lê Liệm, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

