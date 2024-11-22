Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổng hợp, nhập thông tin số liệu và xử lý những chứng từ kế toán thông qua những nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp.

Hạch toán những khoản doanh thu, các chi phí, nguồn tài sản, nguồn vốn, tiền thuế GTGT, những tài khoản khác,...

Theo dõi, quản lý kiểm tra công nợ, tiền khấu hao, chi phí trả trước ....của doanh nghiệp.

Theo dõi, tính toán và kết chuyển giá vốn bán hàng theo từng loại sản phẩm, tỷ lệ hao hụt vật liệu, CCDC đi kèm và những chi phí sản xuất.

Kiểm tra, giám sát công việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho, giá nhập kho,... tại từng kho của toàn công ty

Theo dõi và hạch toán giá nhập khẩu và chênh lệch tỷ giá hàng nhập khẩu.

Kết hợp với kế toán trưởng để xây dựng bộ máy kế toán hiệu quả

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước

Xử lý và hạch toán chi tiết và lên báo cáo chính xác

Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT.....

Tổng hợp, đối chiếu và thống kê dữ liệu, chứng từ và báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo công ty.

Lập báo cáo tài chính đột suất, định kỳ tháng, quý, năm

Đề xuất, thúc đẩy cải tiến quy trình làm việc để đảm bảo nhanh, chính xác.

Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán như Effect, Misa, ERP

Kỹ năng phân tích, phản biện, tổ chức, sắp xếp công việc

Kỹ năng giao tiếp

Đã có kinh nghiệm hoàn thiện sổ sách, báo cáo và quyết toán với cơ quan thuế.

Đã có kinh nghiệm làm trong các công ty về thực phẩm và lĩnh vực xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Chịu áp lực công việc.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Nguyễn Khang - Yên Hòa, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN theo quy định ( Công ty đóng full 32% phí bảo hiểm)

Thưởng các ngày lễ tết, .... hưởng lương tháng 13

Tăng lương định kỳ hàng năm; nghỉ phép 12 ngày/ năm ( không nghỉ được tính vào lương)

Nghỉ mát, tembuiding hàng năm

Môi trường làm việc năng động, thoái mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

