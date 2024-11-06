Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Kho cao tầng số 1, lô 2

- 5A, CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kê khai thuế GTGT, TNCN, ...... hàng tháng và các loại tờ khai khác phát sinh (nếu có)
- Lập được Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN.
- Theo dõi, đối chiếu các khoản thuế phát sinh phải nộp và tiến hành nộp thuế đúng hạn
- Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới đến luật thuế, chính sách thuế liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty.
- Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu
- Kiểm tra, hướng dẫn, các kế toán phần lưu trữ chứng từ, sổ sách hợp lý-khoa học: hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán...
- Thực hiện các bút toán tổng hợp trên cơ sở đối chiếu số liệu thực tế
- Phối hợp với nhân viên trong phòng tổ chức, rà soát chứng từ.
- Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp
- Hướng dẫn xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến hóa đơn đầu vao-đầu ra đảm bảo chứng từ đảm bảo chứng từ đầu vào-đầu ra đúng nguyên tắc kế toán/luật quản lý thuế quy định
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cần của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ Đại học các ngành Kế toán –Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vị trí kế toán thuế.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các công ty sản xuất về may mặc.
- Khả năng chịu áp lực tốt
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán
- Nắm vững các quy định về thuế.
- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH theo nhà nước quy định:
Lễ, phép, tết
Lương tháng 13
Thưởng cuối năm
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S

CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 23 Đường số 7 KCN Tân Đức, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

