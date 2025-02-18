Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72/5A Nguyễn Thị Đành, X. Xuân Thới Sơn,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hoạch toán tất cả nghiệp vụ phát sinh bên thuế lên phần mềm Misa.

- Xuất hóa đơn đầu ra.

- Làm các loại bảo lãnh ngân hàng theo y/c của hợp đồng

- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho nhà cung cấp và các nghiệp vụ chi nội bộ doanh nghiệp như thanh toán lương, thưởng...

- Phối hợp phòng Kinh doanh, phòng Mua hàng để theo dõi lấy hóa đơn đầu vào kịp khai thuế GTGT đúng thời gian quy định.

- Theo dõi tồn kho vật tư và đề xuất bổ sung đầu vào kịp thời để không bị âm thời điểm trong quá trình chạy giá thành sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

- Tính giá thành theo Công Trình.

- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN theo quý theo dướng dẫn của Trưởng bộ phận.

- Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN theo dướng dẫn của Trưởng bộ phận.

- Hướng dẫn phòng nhân sự thực hiện các bước khai báo tăng, khai báo giảm, làm chế độ và đối chiếu BHXH cho công ty đồng thời kiểm tra đối chiếu để đảm bảo không bị sai sót.

- Lưu trữ toàn bộ chứng từ thuế khoa học, phù hợp với dự án, công trình và phù hợp với giải trình quyết toán.

- Lưu trữ và theo dõi hồ sơ thuê VP, kho, xưởng

- Các công việc khác khi trưởng bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi

- Trình độ: Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chính quy chuyên ngành tài chính kế toán

- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm từ các công ty xây dựng, sản xuất.

- Am hiểu Luật, chuẩn mực, chính sách liên quan kế toán và thuế.

- Kỹ năng mềm: Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm Misa, khả năng tính toán nhạy bén.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận từ 13.000.000vnđ – 15.000.000vnđ

- Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định nhà nước

- Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, Tết.

- Cuối năm sẽ xem xét thưởng thêm cho nhân viên tùy vào năng lực cá nhân

- Tặng quà NV nhân dịp sinh nhật, trung thu, Tết AL

- Được nghỉ chiều thứ 7, làm ngoài giờ sẽ tính tăng ca theo quy định NN.

- Đi du lịch hằng năm.

- Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hòa Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin