Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM
- Hà Nội: Ngõ 300 Nguyễn Xiển (đi vào khu làng nghề Tân Triều), Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ liên quan đến thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập các báo cáo thuế, Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
Nộp thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế.
Theo dõi, cập nhật các thay đổi về luật thuế.
Hỗ trợ các công việc khác của phòng kế toán.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức về luật thuế, các quy định về kế toán thuế.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
