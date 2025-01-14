Tuyển Kế toán thuế VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN ACCA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Kế toán thuế

Cập nhật chứng từ, hóa đơn vào phần mềm kế toán, làm báo cáo thuế định kỳ, báo cáo tài chính cuối năm, lập hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ thuế ban đầu và các hồ sơ liên quan khác.

Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán, thuế của các khách hàng được công ty phân công.

Cung cấp và giải trình số liệu với cơ quan thuế

Làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế: giải trình, cung cấp số liệu, chứng từ khi có sự phê duyệt của lãnh đạo phòng.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao vv...

Yêu Cầu Công Việc

Nam Nữ, 01 năm kinh nghiệm trở lên.

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, học tốt các môn chuyên ngành.

Có kinh nghiệm làm báo cáo thuế, lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, làm hồ sơ BHXH

Am hiểu Luật thuế, Luật kế toán, luật liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng dịch vụ kế toán Thuế.

Được đào tạo trở thành chuyên gia kế toán dịch vụ với nhiều loại hình doanh nghiệp ngành nghề khác nhau.

Chịu được áp lực công việc cao, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa.

Chúng tôi đánh giá cao những bạn chịu khó, nhiệt tình với công việc và có ý định đóng góp, gắn bó lâu dài cùng công ty.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp trong công việc.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc.

Quyền Lợi

Mức lương khởi điểm: từ 8.000.000 -> 15.000.000 đồng trở lên + phụ cấp (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của từng ứng viên)

Mức lương theo doanh số, hoa hồng: từ 15.0000.000 đồng trở lên

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, được đóng BHXH, thưởng Lễ Tết và các quyền lợi khác theo Luật Lao động.

Nghỉ phép 12 ngày /năm (không tính lễ, tết)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, tinh gọn và luôn cải tiến.

Tính chất công việc ổn định, văn hoá công ty thân thiện;

Định hướng phát triển: tương lai trở thành chuyên gia trong tư vấn kế toán, thuế.

Các chế độ khác: team building, sinh nhật, cưới hỏi vv...

Cách Thức Ứng Tuyển

