Tuyển Kế toán thuế Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

1. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế:

• Tập hợp chứng từ, hoá đơn phát sinh hàng ngày ( Nhận bàn giao từ kế toán thanh toán);

• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của hoá đơn;

• Hạch toán chứng từ ( hóa đơn đầu vào, đầu ra, tờ khai hải quan…), sổ phụ ngân hàng Taco vào phần mềm kế toán Misa;

• Theo dõi/ Đối chiếu công nợ phải trả;

• Hạch toán thu, chi, chốt số dư ngân hàng;

• Làm các thủ tục ban đầu về Thuế khi thành lập cơ sở, chi nhánh ( nếu có);

• Lập và nộp tờ khai thuế môn bài (cơ sở phát sinh) và nộp tiền thuế môn bài hàng năm;

• Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN, thuế Nhà thầu, báo cáo sd hóa đơn, báo cáo sd Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo đúng quy định của Pháp luật;

• Xuất chứng từ khấu trừ thuế ( nếu có) và nộp báo cáo phát sinh hàng tháng, quý, năm;

• Cung cấp các giấy tờ thuế cần thiết khi cơ sở, kho bị kiểm tra;

• Lập báo cáo về Thuế theo quy định của Pháp luật;

• In ấn hồ sơ chứng từ kế toán hàng tháng.

2. Đảm bảo cập nhật và cung cấp thông tin tài chính của công ty:

• Nộp tờ khai, báo cáo thuế chi nhánh.