Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN HẢI PHÒNG
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN HẢI PHÒNG

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN HẢI PHÒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN119

- 13, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi chi phí và công nợ XDCB Quản lý và theo dõi TSCĐ: thực hiện ghi tăng, giảm và tính khấu hao TSCĐ Phụ trách công việc liên quan đến thuế: thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, . Làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn
Theo dõi chi phí và công nợ XDCB
Quản lý và theo dõi TSCĐ: thực hiện ghi tăng, giảm và tính khấu hao TSCĐ
Phụ trách công việc liên quan đến thuế: thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, .
Làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành tài chính kế toán của các trường đại học kinh tế. Hiểu biết về doanh nghiệp sản xuất, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Có kiến thức chuyên sâu về thuế, chuẩn mực kế toán, kiểm toán Có kỹ năng hệ thống hoá, phân tích và đánh giá. Làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt, trình bày và thuyết phục. Có khả năng làm việc dưới cường độ và áp lực công việc cao. Sử dụng thành thạo máy vi tính về tin học văn phòng đặc biệt các chương trình ứng dụng phần mềm quản lý/ kế toán, ưu tiên hiểu rõ phần mềm MISA AMIS.
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành tài chính kế toán của các trường đại học kinh tế.
Hiểu biết về doanh nghiệp sản xuất, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
Có kiến thức chuyên sâu về thuế, chuẩn mực kế toán, kiểm toán
Có kỹ năng hệ thống hoá, phân tích và đánh giá.
Làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt, trình bày và thuyết phục.
Có khả năng làm việc dưới cường độ và áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo máy vi tính về tin học văn phòng đặc biệt các chương trình ứng dụng phần mềm quản lý/ kế toán, ưu tiên hiểu rõ phần mềm MISA AMIS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Bảo hiểm sức khỏe. Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty: thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch, teambuilding. Thưởng 1 triệu/ tháng khi tham gia phong trào thể thao Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Bảo hiểm sức khỏe.
Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty: thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch, teambuilding.
Thưởng 1 triệu/ tháng khi tham gia phong trào thể thao
Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN HẢI PHÒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN119-13, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

